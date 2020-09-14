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Политика

Владимир Путин поддержал идею изменить конституцию Белоруссии

Президент России Владимир Путин поддержал идею изменить конституцию Белоруссии. Об этом российский лидер заявил 14 сентября на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи, сообщает ТАСС.

«Мы знаем о вашем предложении начать работу по конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно», – сказал Владимир Путин Александру Лукашенко.

Для реализации этой идеи уже создана соответствующая структура во главе с заместителем председателя Конституционного суда Белоруссии, отметил Путин. «Уверен, что, имея в виду ваш опыт политической работы, работа и по этому направлению будет организована на самом высоком уровне, и это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит, и создаст условия для дальнейшего развития», – подчеркнул российский лидер.

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