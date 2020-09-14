Путин: Белорусы должны сами разобраться с ситуацией в стране

18:01, 14 сентября 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин заявил, что белорусам самим, без подсказок извне нужно разобраться в сложившейся ситуации в Белоруссии. Об этом российский лидер заявил 14 сентября на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи, сообщает ТАСС.

Владимир Путин отметил, что Минск хорошо знает позицию Москвы по поводу того, что происходит в Белоруссии, а также насчёт внутриполитических событий, связанных с прошедшими президентскими выборами в Белоруссии.

«Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше», – сказал Владимир Путин.

Александр Лукашенко подтвердил, что последние события в Белоруссии показали, что им нужно держаться ближе к России, особенно в экономике. «События в Белоруссии – это очень серьёзный урок, который и Москва, и Минск выдержали», – заявил президент Белоруссии.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, уже месяц проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По данным ЦИК, победу с 80,1 % одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

22 августа Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию «травят», чтобы использовать в качестве «трамплина» для нападения на Россию. Этого же мнения, по его словам, придерживается и его российский коллега Владимир Путин.