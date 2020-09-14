Подготовка к досрочному отопительному сезону началась в Псковской области

20:27, 14 сентября 2020, ПАИ

Режим предварительного протапливания запускается в садах, школах, больницах и других соцобъектах Псковской области. Поручение максимально быстро проработать вопросы подготовки к отопительному сезоны и подачи тепла дал поручение губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации.

В понедельник, 14 сентября глава региона провел совещание, посвященное досрочному началу отопительного сезона. В последнее время поступает много обращений граждан, в том числе и в социальных сетях, о том, что в детских садах и школах низкая температура, что может привести к росту заболеваемости ОРВИ, отметил Михаил Ведерников.

Общая готовность инженерных сетей к новому отопительному сезону составляет порядка 80%, доложил замгубернатора Василий Осиповю В муниципалитетах заканчивается формирование запаса разных видов топлива. Большая часть систем готова к запуску, но есть в рамках подготовки еще ряд актуальных вопросов, которые предстоит решить.

В ближайшие дни ожидается существенное понижение температуры, ночью она будет опускаться до +4 градусов Цельсия, обратил внимание губернатор. Михаил Ведерников поручил максимально оперативно проработать все актуальные вопросы подготовки, чтобы в ближайшее время подать тепло в первую очередь в социальные объекты.

«Нам важно, чтобы ОРВИ не получила серьезного распространения, чтобы на рост сезонной заболеваемости не наложился коронавирус. Это может привести к увеличению нагрузки на систему здравоохранения региона», — отметил Ведерников.