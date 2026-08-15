Первый день фестиваля «Лешуга» в Пскове собрал девять тысяч человек

12:11, 15 августа 2026, ПАИ

Первый день фестиваля яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» в Пскове собрал девять тысяч человек. Все желающие также могут посетить его сегодня и завтра, сообщается в канале Театрально-концертной дирекции Псковской области в мессенджере МАХ.

«Мы провели насыщенный день с мастер-классами по приготовлению блюд из яблок, шоу с дрессированными собаками, гастрошоу, лекциями, круглыми столами и дегустационной сессией. Ну и куда же без музыкальной программы: вечерние концерты, как всегда, оставили только позитивные эмоции и танцевальное настроение!» – отметили организаторы.

Сегодня, 15 августа, гостей и жителей города ждут в Финском парке Пскова с 13:00.

Подробнее о том, как прошёл первый день семейного фестиваля, можно прочесть здесь и посмотреть фоторепортаж по ссылке.

Напомним, для гостей работает шесть тематических подворий, где можно попробовать авторские блюда из яблок, приготовленные местными мастерами, и продегустировать напитки более чем 25 сидроделен со всей России. Любителей интересных фактов ждут лекции о технологии производства сидра и о традициях этого ремесла. Кроме того, посетители могут поучаствовать в активностях для всей семьи. Полную программу праздника и карту площадок можно увидеть по ссылке.

На фестивале выступят фолк-группа «Самоварочки» из Санкт-Петербурга, певица из Башкортостана Аэлита Азина, группа «Живели» из Санкт-Петербурга, «Хвоя» из Пензы, Pole, «Гайтан», «Неизвестный Композитор», «Поклад» из Москвы и Shambala.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Фестиваль «Лешуга» был запущен в Пскове в 2024 году как новый событийный бренд региона. Первая ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков проходила с 16 по 18 августа в Финском парке (парк Куопио). Тогда же организаторы заявили о намерении сделать мероприятие ежегодным. За короткое время проект приобрёл узнаваемость: в 2025 году он уже занял второе место на окружном этапе международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

В 2025 году фестиваль собрал более 30 тысяч посетителей. Гости узнали о тонкостях сидроделия в ходе организованных на территории праздника панельных дискуссий и лекций. Помимо образовательной части, на фестивале была обширная развлекательная программа, включающая выступления музыкальных фолк-коллективов.