Великолучане могут попасть на приём к врачу вне зависимости от места прикрепления

11:37, 15 августа 2026, ПАИ

Жители Великих Лук и Великолукского округа имеют возможность записаться к любому врачу в любую поликлинику вне зависимости от учреждения, к которому они прикреплены. Нововведение внедрено в целях повышения доступности медицинской помощи. Об этом рассказал в эфире программы «Лики Лук» на «Первом Псковском» руководитель Великолукского межрайонного филиала Псковской областной клинической больницы Денис Цветков.

«У нас каждый день имеются свободные слоты у терапевтов, и люди могут записаться, не ожидая очереди. Её и не надо ждать, потому что наша задача – за счёт того, что всё унифицировано и открыто, обеспечить максимальную доступность для населения», – сказал он.

Денис Цветков также добавил, что по закону срок ожидания приёма специалиста узкого профиля должен составлять не более 14 дней и в указанный период великолукские медучреждения укладываются.

«Государственная медицина становится доступнее, мы стремимся увеличить и улучшить её качество», – отметил руководитель филиала.

Легко и быстро записаться на приём к врачу можно на портале «Госуслуги», на региональном портале записи к врачу k-vrachu.pskov.ru, при помощи бота для записи к врачу в мессенджере MAX, а также при личном обращении в медицинское учреждение (в регистратуре поликлиники или информационном киоске, установленном в холле учреждения) или по телефону контакт-центра (8 811-53) 7-88-99.

Ранее сообщалось, что центр здоровья в поликлинике № 1 в Великих Луках принимает пациентов без направления терапевта.