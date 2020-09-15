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Политика

Вопрос о числе депутатов рассмотрят в Псковском областном Собрании

Фото Марии Овсяник / пресс-служба Псковского областного Собрания

Во вторник, 15 сентября, на сессии Псковского областного Собрания будет рассмотрен вопрос о сокращении количества депутатов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Законопроект был внесен в региональный парламент группой депутатов. Свое предложение они мотивировали тем, что в Псковской области сокращается населения. Согласно проекту закона, предлагается уменьшить число депутатов с нынешних 44 до 26.

При этом предполагается, что областное Собрание продолжит формироваться по пропорциональной системе: 13 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 13 — по партийным спискам.

Накануне, в понедельник, 14 сентября, законопроект был поддержан комитетом по законодательству областного Собрания.

Вопрос будет обсуждаться сегодня на сессии регионального парламента, которая начнет работу в 11:00.

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