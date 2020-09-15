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Пресс-подход председателя областного Собрания Александра Котова — прямое включение

Пресс-подход председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова по промежуточным итогам 49-й сессии регионального парламента. Прямое включение в эфире ПАИ-live.

Депутаты, в частности, рассмотрели отчет об исполнении бюджета на 2019 год, вопрос об оплате труда бюджетников, поправки в закон об административных правонарушениях, обсудили размер взносов на капремонт. А также рассмотрели поправки в Устав области, которые предполагают сокращение числа народных избранников с 44 до 26 человек. Эти и другие вопросы прокомментировал представителям псковских СМИ спикер областного Собрания Александр Котов.

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