Пресс-подход председателя областного Собрания Александра Котова — прямое включение
Пресс-подход председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова по промежуточным итогам 49-й сессии регионального парламента. Прямое включение в эфире ПАИ-live.
Депутаты, в частности, рассмотрели отчет об исполнении бюджета на 2019 год, вопрос об оплате труда бюджетников, поправки в закон об административных правонарушениях, обсудили размер взносов на капремонт. А также рассмотрели поправки в Устав области, которые предполагают сокращение числа народных избранников с 44 до 26 человек. Эти и другие вопросы прокомментировал представителям псковских СМИ спикер областного Собрания Александр Котов.