Началась 49-я сессия Псковкого областного Собрания депутатов

11:08, 15 сентября 2020, ПАИ

49-я сессия Псковского областного Собрания депутатов начала работу во вторник, 15 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Депутаты рассмотрят отчет об исполнении бюджета на 2019 год, вопрос об оплате труда бюджетников, поправки в закон об административных правонарушениях, обсудят размер взносов на капремонт. Кроме того, будут рассмотрены несколько кандидатур на утверждение мировыми судьями.

Ключевым вопросом повестки дня станет законопроект о поправках в Устав Псковской области, которые предполагают сокращение числа народных избранников с 44 до 26 человек.