Псковские депутаты назначили мировых судей четырёх судебных участков области

13:10, 15 сентября 2020, ПАИ

Мировых судей четырёх судебных участков Псковской области назначили депутаты Псковского областного Собрания на 49-й сессии регионального парламента 15 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кандидатов, претендующих на эту должность, представил заместитель председателя областного суда Алексей Лебедев. После этого состоялось тайное голосование о назначении мировых судей.

По итогам тайного голосования Ольга Цветкова назначена на должность мирового судьи судебного участка № 9 в границах административно-территориального образования «Новоржевский район» на трёхлетний срок полномочий (за проголосовали 36 депутатов, против – два).

Дмитрий Сиваев назначен на должность мирового судьи судебного участка № 13 в границах административно-территориального образования «Печорский район» на трёхлетний срок полномочий (за проголосовали 36 депутатов, против – два).

Вячеслав Коренский назначен на должность мирового судьи судебного участка № 22 в границах административно-территориального образования «Остров и Островский район» на трёхлетний срок полномочий (за проголосовали 37 депутатов, против – один)

Валентина Костромина назначена на должность мирового судьи судебного участка № 26 в границах административно-территориального образования «Псков» на трёхлетний срок полномочий (за проголосовали 36 депутатов, против – два)