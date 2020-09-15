Утверждён отчёт об исполнении бюджета Псковской области за 2019 год
Депутаты Псковского областного Собрания утвердили отчёт об исполнении областного бюджета за 2019 год на 49-й сессии регионального парламента 15 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
За проект закона Псковской области «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2019 год» проголосовали 38 депутатов.
Согласно пояснительной записке, доходная часть регионального бюджета в суммарном выражении составляет 36 млрд 65 млн 955 тысяч рублей. По расходам в сумме 36 млрд 466 млн 717 тысяч рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 400 млн 762 тысячи рублей.