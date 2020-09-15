«Бродилку» по Пскову придумали городские библиотеки

11:33, 15 сентября 2020, ПАИ

Псковские библиотекари опубликовали аудиокнигу «Библиотечный путеводитель по Пскову», который Централизованная библиотечная система Пскова создала за время самоизоляции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской библиотеке.

Напомним, во время карантина, когда все городские библиотеки Пскова были закрыты на замок, псковские библиотекари создали «необычайную бродилку по городу» – новый путеводитель, привязанный к 11 муниципальным библиотекам.

В аннотации к изданию сообщается, что «Необычайный библиотечный путеводитель по Пскову» задумывался как пародия на серьёзные путеводители и библиотечная шалость».

«Псковским библиотекарям просто хотелось порезвиться и создать своего рода шутливую карту псковского «метро», в которой вместо станций – городские библиотеки, - отмечают авторы. - Но когда библиотекари, посмеиваясь, но с присущей им добросовестностью взялись за дело, то у них получился настоящий путеводитель, только библиоцентричный. В нём каждая библиотека – сама по себе достопримечательность и центр мироздания, вокруг которого вращаются памятники истории и архитектуры, именитые псковичи, а также всевозможные артефакты, о которых не принято упоминать в серьёзных справочниках, но которые создают физиономию и характер гения места. И конечно, это книжка о том, как хорошо уметь читать и сколько всего можно «вычитать» в родном городе, если читать между строк».

В аудиоверсии путеводителя закадровый текст читает заслуженный артист России Сергей Попков. Печатная версия издания ещё находится в работе.