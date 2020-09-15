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Отчёт об исполнении бюджета ФОМС Псковской области за 2019 год утвердили депутаты

Отчёт об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2019 год утвердили депутаты Псковского областного Собрания на 49-й сессии регионального парламента 15 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

За проект закона Псковской области «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области» проголосовали 36 депутатов. 

Согласно пояснительной записке, доходы бюджета ФОМС Псковской области на 2019 год утверждены в сумме 7 671 111,3 тыс. рублей, расходы в сумме 8 032 727,3 тыс. рублей, с дефицитом бюджета 361 616 тыс. рублей.

В бюджет ФОМС Псковской области за 2019 год поступило доходов на сумму 7 673 039,3 тыс. рублей, исполнение бюджета по расходам составило 7 872 655,3 тыс. рублей (превышение расходов над доходами составило 199 616,0 тыс. рублей).

Основная часть от поступивших доходов за 2019 год (99,8% или 7 655 694 тыс. рублей) обеспечена межбюджетными трансфертами в бюджет ФОМС Псковской области из других бюджетов бюджетной системы России, в том числе из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 7 487 887,7 тыс. рублей, и из бюджета других территориальных фондов обязательного медицинского страхования России в сумме 167 806,3 тыс. рублей.

Доходы бюджета ФОМС Псковской области являлись источниками финансирования: территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования; софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала; мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования; расходов на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в других субъектах России.

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