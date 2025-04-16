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Политика

Александр Котов улучшил позиции в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поднялся на пять строчек в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России и занял 26-е место по итогам марта. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Александр Котов. Фото: ПАИ

Лидером рейтинга в марте стал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, на втором месте – спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, на третьем – председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 104 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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