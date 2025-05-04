Путин заявил об отсутствии необходимости в применении ядерного оружия в ходе СВО
Об отсутствии необходимости в применении ядерного оружия в ходе специальной военной операции заявил президент России Владимир Путин журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину, который опубликовал отрывок разговора в своём Telegram-канале.
«Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. И не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. Надеюсь, и не потребуется», – подчеркнул Владимир Путин.
Президент отметил, что у России достаточно сил и средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с необходимым для страны результатом.
Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» пройдёт в Красногородском округе в августе
Мария Захарова: В Псковской области особое отношение к истории Великой Отечественной войны
С парламентского часа о ходе догазификации начнётся 44-я сессия Псковского областного Собрания
Александр Котов улучшил позиции в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России
Усовершенствовать критерии выбора сельских территорий для получения господдержки просят депутаты