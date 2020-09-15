Новую величину прожиточного минимума пенсионера установили в Псковской области

12:15, 15 сентября 2020, ПАИ

Новую величину прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на 2021 год утвердили депутаты Псковского областного Собрания на 49-й сессии регионального парламента 15 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Согласно пояснительной записке, величина прожиточного минимума пенсионера в Псковской области установлена за 1-й квартал 2020 года – 8 964 рубля, за 2-й квартал 2020 года – 9 568 рублей.

На основании имеющихся данных о величине прожиточного минимума пенсионера в целом по России и величине прожиточного минимума в Псковской области осуществлен расчёт величины прожиточного минимума пенсионера на 2021 год в размере 9 598 рублей.

По данным комитета по социальной защите Псковской области, прогнозная численность получателей региональной социальной доплаты к пенсии составит 27 500 человек, средний размер доплаты до прожиточного минимума пенсионера составит 2 270,66 рублей на человека.

Прогнозная сумма расходов на региональную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам составит на 2021 год 749 млн 318,36 тыс. рублей. Кроме того, расходы на доставку составят 4 млн 500 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение расходов на доплату, которая уравнивает размер минимальной пенсии до утверждённой областным законом величины прожиточного минимума, осуществляется за счёт областного бюджета и федеральных субсидий. На выполнение этого социального обязательства в 2021 году региону потребуется почти 80 млн рублей.