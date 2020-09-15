Наказание за надписи на фасадах ужесточили в Псковской области

12:23, 15 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области ужесточили наказание за нанесение изображений на здания и сооружения без согласия собственника. Теперь размер штрафа за данное нарушение в Псковской области будет составлять пять тысяч рублей. Соответствующую инициативу губернатора Михаила Ведерникова поддержали депутаты Псковского областного Собрания на 49-й сессии регионального парламента 15 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Помимо пятикратного увеличения суммы штрафа изменился и принцип наложения взыскания. Ранее за первое правонарушение полагался штраф в тысячу рублей, а в случае повторного совершения административного правонарушения уже две тысячи рублей.

В обновлённой редакции закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» размер штрафных санкций не будет зависеть от кратности случаев привлечения к административной ответственности в течение года. Для всех правонарушителей будет действовать единое наказание – нанесение несанкционированных надписей и рисунков на стены домов будет караться штрафом в размере пяти тысяч рублей.