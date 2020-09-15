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Общество

Псковичам предлагают службу по контракту в Чечне

Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан в войсковую часть 3025 (Грозный, Чеченская Республика) для прохождения военной службы по контракту на должностях сержантов и солдат. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Требования к кандидатам: гражданство РФ; возраст от 18 до 40 лет; годность по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно); отсутствие судимостей (даже снятых или погашенных); среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование или служба в армии.

Физическая подготовка к сдаче нормативов: подтягивание на перекладине – не менее 10 раз; бег 100 метров – не более 15 секунд; бег 1000 метров – не более 4 минут.

Условия прохождения военной службы: зарплата от 40 тысяч рублей; полный соцпакет; бесплатное лечение военнослужащего; обеспечение бесплатным трехразовым питанием и вещевым имуществом (формой); возможность участия в накопительно-ипотечной системе; проживание в общежитии казарменного типа; ежегодное предоставление оплачиваемого отпуска от 30 суток (в зависимости от выслуги лет); возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях; обязательная ежегодная материальная помощь в размере одного оклада денежного содержания; карьерный рост.

Для более подробной информации обращаться по телефонам: 73-43-13, 8 (906) 223-65-00, 8 (911) 366-21-41.

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