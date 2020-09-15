Псковские депутаты поддержали инициативу ленинградских коллег о новом механизме финансовой поддержки народных дружин

14:31, 15 сентября 2020, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали законодательную инициативу коллег из Ленинградской области, предлагающих законодательно установить правовые основания для оказания поддержки граждан и объединений, участвующих в охране общественного порядка. Соответствующее решение принято на 49-й сессии регионального парламента 15 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В поправке к федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которую разработали региональные депутаты, речь идёт о праве муниципальных районов оказывать финансовую поддержку народным дружинам.

Согласно действующим законодательным нормам создание условий для деятельности народных дружин является вопросом местного значения городских и сельских поселений, а также муниципальных и городских округов.

Муниципальные районы правом на оказание подобной поддержки не наделены, так как изначально предполагалось, что территория обслуживания народных дружин будет «привязана» к месту жительства народных дружинников и не будет выходить за пределы административных границ отдельных населенных пунктов.

Однако на практике органы местного самоуправления городских и сельских поселений столкнулись с проблемами: в местных бюджетах не хватает денег, а в поселениях – инициативных граждан.

В связи с этим общественные объединения правоохранительной направленности и народные дружины, как правило, создаются в районных центрах, но сферой их деятельности уставными документами определяется территория всего муниципального района.

Предложенная законодательная инициатива позволит оказывать финансовую поддержку народным дружинам за счёт бюджетов муниципальных районов.