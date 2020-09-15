Театральный сезон в Великих Луках открыт созданным при поддержке «Единой России» спектаклем

15:13, 15 сентября 2020, ПАИ

Великолукский драматический театр свой 101-й творческий сезон открыл в начале сентября премьерой «Деревья умирают стоя» по пьесе Алехандро Касона. Поставленный режиссером, заслуженным артистом РФ Павлом Сергеевым, и художником-постановщиком Галиной Антоненковой спектакль создан при поддержке партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Пьеса «Деревья умирают стоя» была написана драматургом после Второй мировой войны. Спектакль часто ставился и ставится во многих театрах. Сюжет трагикомедии актуален и для сегодняшнего времени, когда все тоньше становится связь поколений. Десять лет бабушка жила ожиданием единственного внука, которому она посвятила всю свою жизнь. Но, когда внук приходит, она выгоняет его. Спектакль поднимает волнующие проблемы, раскрывая в художественных образах сложные судьбы и характеры людей. В пьесе много юмора и трогательных лирических сцен.

В этом году в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» на постановку МБУК «Великолукский драматический театр» 7 спектаклей предусмотрено финансирование в размере 8 млн 658 тыс. рублей, из которых 8 млн 566 тыс. рублей – федеральные средства. Кроме того, 797,7 тыс. рублей предусмотрено на техническое оснащение. На эти средства театр запланировал приобретение 140 ламп для световых приборов.