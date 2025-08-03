Деревня Митковицы в Печорском округе отметила 440-летний юбилей

19:35, 03 августа 2025, ПАИ

Деревня Митковицы отметила 440-летие со дня основания вчера, 2 августа. В честь юбилея председатель Собрания депутатов Печорского муниципального округа Владимир Глотко передал поздравления с наилучшими пожеланиями от главы Печорского муниципального округа Валерия Зайцева. Об этом сообщает районная газета «Печорская правда».

В ходе праздника Владимир Глотко поздравил всех присутствующих и вручил благодарственное письмо с памятным подарком Валентине Матюшкиной – за активную жизненную позицию и значительный вклад в сохранение культурного наследия Печорского муниципального округа.

В своём приветственном слове депутат отметил, что этот праздник – отличный повод вспомнить традиции, выразить признательность старшему поколению за их мудрость и труд, а также отметить вклад каждого жителя в развитие и процветание деревни.

Владимир Глотко подчеркнул, что Митковицы – это не просто точка на карте, а родной дом для трудолюбивых, искренних и душевных людей, бережно хранящих свою историю и культуру.

Он пожелал всем жителям крепкого здоровья, благополучия, радости и новых достижений, добавив: «Пусть в ваших домах всегда царят мир, достаток и взаимопонимание, а Митковицы год от года становятся всё уютнее и краше!»