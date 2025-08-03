Сборная ФСИН России с участием псковичей победила на Кубке общества «Динамо» по футболу

18:53, 03 августа 2025, ПАИ

Всероссийские межведомственные соревнования «Кубок общества «Динамо» по футболу» в формате 11 на 11, собравшие семь команд органов исполнительной власти со всей страны, завершились в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Сборная ФСИН России, в составе которой выступали трое представителей УФСИН по Псковской области – Артём Лаврентьев, Александр Васильев и Кирилл Рудаков, стала победителем турнира.

Помимо псковичей, в команду ФСИН вошли игроки из различных регионов России, включая Коми, Башкортостан и Бурятию, Липецкую, Брянскую, Омскую, Тамбовскую, Ростовскую и Воронежскую области, Красноярский край, Санкт-Петербург, а также Академию ФСИН и Самарский юридический институт.

Финал стал испытанием для сборных ФСИН России и Федеральной службы охраны (ФСО): матч закончился вничью в основное и дополнительное время, и победитель определился в серии послематчевых пенальти. Со счётом 5:4 славу и награду получила команда ФСИН России.

Победителям вручили кубок, медали и ценные подарки, а лучшим игрокам – памятные призы. Особо был отмечен псковский спортсмен Кирилл Рудаков, получивший на церемонии награждения юбилейную медаль «100 лет обществу «Динамо».

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