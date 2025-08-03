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Общество

На въезде в Выбор в Новоржевском округе установили новую табличку

На въезде в посёлок Выбор появилась новая табличка – об этом сообщила председатель территориального общественного самоуправления (ТОС) «Комфорт» Татьяна Пискунова районной газете «Земля Новоржевская».

Фото: Татьяна Пискунова

Татьяна искренне поблагодарила всех, кто принимал участие в обновлении указателя. «В очередной раз убеждаюсь, что любовь к родному краю проявляется в поступках», – отметила она.

Особую благодарность выразили Вадиму Кушину за создание красивой работы, Алексею Артемьеву и Виктору Сергееву – за установку таблички.

Ранее сообщалось, дорогу в школу благоустроили в Пыталово усилиями участников ТОС «Ветер перемен».

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