На въезде в Выбор в Новоржевском округе установили новую табличку
На въезде в посёлок Выбор появилась новая табличка – об этом сообщила председатель территориального общественного самоуправления (ТОС) «Комфорт» Татьяна Пискунова районной газете «Земля Новоржевская».
Татьяна искренне поблагодарила всех, кто принимал участие в обновлении указателя. «В очередной раз убеждаюсь, что любовь к родному краю проявляется в поступках», – отметила она.
Особую благодарность выразили Вадиму Кушину за создание красивой работы, Алексею Артемьеву и Виктору Сергееву – за установку таблички.
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