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Общество

Улицу Набат планируют отремонтировать в Пскове до конца сентября

Работы по ремонту улицы Набат, которые ведутся в рамках реконструкции улицы Леона Поземского, планируют завершить в Пскове до конца сентября. Об этом журналистам заявил глава администрации города Александр Братчиков 15 сентября по итогам осмотра реконструкции улицы Леона Поземского.

Сити-менеджер отметил, что в настоящий момент в рамках реконструкции улицы Леона Поземского подрядчик в первую очередь уложит одну часть асфальта до улицы Набат, потом приступит к укладке асфальта на второй части дороги, а затем разом выполнит работы по заключительному верхнему слою. «Надеюсь, что к концу месяца большинство работ по асфальтированию этой улицы будут выполнены», – отметил Александр Братчиков.

По словам главы администрации города, сейчас подрядчик приступает к работам на улице Герцена.

«Раскопки уже завершены, археологи передали в работу те участки, на которых проводились раскопки. Сейчас прокладываются трубы ливневой канализации, я думаю, что к концу недели эти работы закончат, а затем приступят к отсыпке и асфальтированию. Надеюсь, что к концу сентября будет полностью закончена улица Набат и сделана большая часть асфальта по улице Леона Поземского», – заключил Александр Братчиков.

Реконструкцией улицы Леона Поземского занимается компания ООО «Эгле».

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