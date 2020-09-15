Сценарист культового мультсериала «Ну, погоди!» назвал новый образ Волка чудовищным

18:07, 15 сентября 2020, ПАИ

Сценарист культового советского и российского мультсериала «Ну, погоди!» Феликс Кандель не одобрил новый образ Волка из перезагрузки популярного мультфильма, сообщает Газета.ру

«По-моему, это чудовищно», — такую оценку новым персонажам дал сценарист.

Кандель негодующе заметил, что создатели перезагрузки могли бы и сами придумать своих персонажей и «играть» с ними. «Они даже нас не позвали. Может, мы с Курляндским могли бы что-то сделать. И кроме всего прочего они решили от нас откупиться какой-то крохотной суммой: от меня, от Курляндского, от сына Хаита… Забирают все права навечно. Ту сумму, которую они мне предлагают, я бы им заплатил из своих денег, только чтобы они не делали ничего», — взволнованно сказал он.

Первую серию трехмерной перезагрузки из 52 эпизодов можно будет увидеть зимой 2020 года. Кроме двух главных персонажей в мультсериале появятся барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Внешний образ Волка изменится, так как был уже раскритикован пользователями Сети.