0
14:32
Пресс-подход председателя областного Собрания Александра Котова — прямое включение
14:03
Сократительная сессия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:58
Число депутатов в Псковском областном Собрании сократится до 26
13:57
Алексей Севастьянов выступил за увеличение депутатов на штатной основе
13:20
Спикер Псковского областного Собрания назвал основные причины сокращения числа депутатов
11:54
Утверждён отчёт об исполнении бюджета Псковской области за 2019 год
11:00
Михаил Ведерников обсудил с Игорем Соповым итоги Единого дня голосования
Еще новости
Политика

Сценарист культового мультсериала «Ну, погоди!» назвал новый образ Волка чудовищным

Сценарист культового советского и российского мультсериала «Ну, погоди!» Феликс Кандель не одобрил новый образ Волка из перезагрузки популярного мультфильма, сообщает Газета.ру

«По-моему, это чудовищно», — такую оценку новым персонажам дал сценарист.

Кандель негодующе заметил, что создатели перезагрузки могли бы и сами придумать своих персонажей и «играть» с ними. «Они даже нас не позвали. Может, мы с Курляндским могли бы что-то сделать. И кроме всего прочего они решили от нас откупиться какой-то крохотной суммой: от меня, от Курляндского, от сына Хаита… Забирают все права навечно. Ту сумму, которую они мне предлагают, я бы им заплатил из своих денег, только чтобы они не делали ничего», — взволнованно сказал он.

Первую серию трехмерной перезагрузки из 52 эпизодов можно будет увидеть зимой 2020 года. Кроме двух главных персонажей в мультсериале появятся барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Внешний образ Волка изменится, так как был уже раскритикован пользователями Сети.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Пресс-подход председателя областного Собрания Александра Котова — прямое включение
15 сентября 2020
Пресс-подход председателя областного Собрания Александра Котова — прямое включение
Сократительная сессия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15 сентября 2020
Сократительная сессия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Число депутатов в Псковском областном Собрании сократится до 26
15 сентября 2020
Число депутатов в Псковском областном Собрании сократится до 26
Алексей Севастьянов выступил за увеличение депутатов на штатной основе
15 сентября 2020
Алексей Севастьянов выступил за увеличение депутатов на штатной основе
Спикер Псковского областного Собрания назвал основные причины сокращения числа депутатов
15 сентября 2020
Спикер Псковского областного Собрания назвал основные причины сокращения числа депутатов
Утверждён отчёт об исполнении бюджета Псковской области за 2019 год
15 сентября 2020
Утверждён отчёт об исполнении бюджета Псковской области за 2019 год
Михаил Ведерников обсудил с Игорем Соповым итоги Единого дня голосования
15 сентября 2020
Михаил Ведерников обсудил с Игорем Соповым итоги Единого дня голосования
Вопрос о числе депутатов рассмотрят в Псковском областном Собрании
15 сентября 2020
Вопрос о числе депутатов рассмотрят в Псковском областном Собрании

Идет загрузка...