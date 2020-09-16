10-летняя девочка погибла при пожаре в Псковском районе

09:24, 16 сентября 2020, ПАИ

10-летняя девочка погибла при пожаре в Псковском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Пожар произошёл 16 сентября около 6:00 в доме № 5 на улице Заречной в деревне Торошино. По предварительной информации, в результате пожара погибла 10-летняя девочка. Также пострадали два человека, их госпитализировали в больницу.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС, правоохранительные органы. Причины и подробности пожара устанавливаются.