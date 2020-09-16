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Константин Костин: Результаты выборов указывают на то, что «Единая Россия» возьмет в Госдуме большинство

Успех «Единой России» в ходе единого дня голосования есть, партия взяла большинство во всех законодательных собраниях и сумела нарастить стартовый рейтинг в ходе кампании, заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин в ходе круглого стола по итогам ЕДГ-2020. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Это позволяет сделать прогноз, что «Единая Россия» возьмет большинство на выборах в Госдуму в 2021 году. Будет оно конституционным или нет — зависит от многих факторов. Например, от списка кандидатов и уровня конкуренции. Но уже совершенно точно, что «Единая Россия» не упустит стратегическое преимущество», — сказал Константин Костин.

При этом мандаты будут распределяться, по мнению эксперта, среди тех партий, которые представлены в парламенте сейчас.

Оценивая избирательные кампании, Костин отметил, что  «Единая Россия» — это «самый успешный проект партии власти на постсоветском пространстве, потому что она умеет адаптироваться и учится на ошибках».

«Были округа, где партия проигрывает. Владимирская область — хороший пример. Сначала кандидат от «Единой России» потерпел поражение на губернаторских выборах, однако партия получила большинство на выборах в законодательное собрание, а на муниципальных выборах во Владимире забрала 100% мандатов, не оставив конкурентам ни единого шанса», — отметил эксперт.

По словам политолога, стратегическое преимущество «Единой России» складывается из многих факторов — это и умение проводить избирательные кампании, и учиться на ошибках, и, конечно, брать реванши.

«Нет ничего страшного в том, чтобы проиграть. Главное, стать после этого сильнее. В этом смысле «умное» голосование абсолютно неэффективно. Оно строилось на том, чтобы отдать свой голос против «Единой России». И партия оказалась к этому готова», — отметил Константин Костин.

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