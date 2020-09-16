Опубликованы итоги конкурсов поэтического фестиваля «Словенское поле»
Жюри поэтического фестиваля «Словенское поле — 2020», прошедшего в Пскове и Изборске с 11 по 13 сентября, подвело итоги двух конкурсов фестиваля. Результаты опубликованы на сайте регионального отделения Союза писателей России.
В конкурсе исторической поэзии «Словенское поле — 2020» в номинации «Профи» первое место занял автор Анатолий Вершинский (Московская область, город Раменское), второе место – Сергей Подольский (Смоленск), третье – Галина Щербова (Москва).
В «Открытой номинации» победителем стал Александр Юринов (Великие Луки), второе место занял Валентин Денисов (Санкт-Петербург), третье – Наталья Страхова-Хлудок (Невель).
В номинации «Словенские ключи» первое место заняла Екатерина Стрельникова (Воронеж), второе – Диана Константинова (Псков), третье место не присудили никому.
Утешительный приз в номинации «Профи» получил Валерий Савостьянов, в «Открытой номинации» — Ольга Вершинина и Ксения Гильман.
В конкурсе «Свет обители», посвященном 110-летию со дня рождения старца Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Иоанна (Крестьянкина), первое место присудили автору стихотворения «И Николай Чудотворец» Валерию Савостьянову (Тула), второе место – автору стихотворения «Евангелие читают» Галине Щербовой (Москва), третье – автору стихотворения «Сады» Анатолию Вершинскому (город Раменское Московской области).