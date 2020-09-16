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Общество

Дачный дом сгорел в Плюсском районе

Фото Светланы Ланцовой.

В деревне Дубок Плюсского района сгорел дачный дом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар случился 15 сентября в 22:13. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и четыре человека. Предположительная причина пожара – неисправность в трубе печного отопления.

Фото Светланы Ланцовой.

По данным газеты «Плюсский край», деревянный дачный дом загорелся после того, как за три часа до этого его покинули хозяева, уехавшие в Санкт-Петербург на свое постоянное место жительства. Установить собственника пока не удается, так как соседи не знают фамилии проживающих в этом доме дачников.

В тот же день в 21:37 в деревне Хохлово Барское Гдовского района сгорел нежилой дом. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и четыре человека. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Кроме того, 16 сентября в 3:42 на улице Леона Поземского в Пскове сгорел пластиковый контейнер. Огонь повредил ещё два близстоящих контейнера. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

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