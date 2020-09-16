Назван новый премьер-министр Японии

11:31, 16 сентября 2020, ПАИ

В Японии утвердили нового премьер-министра. Им стал председатель правящей партии Есихидэ Суга, пишет газета «Известия».

Для проведения голосования за нового премьера было собрано внеочередное заседание японского парламента. За нового премьера отдали свои голоса 314 депутатов из 465. Действующее правительство Японии в полном составе подало в отставку. Теперь перед новым премьером стоит задача сформировать свой состав правительства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об уходе со своего поста по состоянию здоровья.