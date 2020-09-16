Региональный совет по вопросам охраны памятников культурного наследия появился в Псковской области

12:29, 16 сентября 2020, ПАИ

Установочное заседание регионального Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Встреча с экспертным сообществом прошла в одном из выставочных залов Двора Постникова в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации.

Начало работы совета — важный шаг по объединению усилий, направленных на восстановление, сохранение, изучение и организацию максимальной доступности памятников истории и культуры, заявил глава региона.

В Псковской области более 4,3 тыс. объектов культурного наследия. Порядка 2,6 тыс. охраняются государством, около 1,7 тыс. - региональным законодательством. Однако более 800 объектов культурного наследия нуждаются в капитальном ремонте или в проведении работ по их сохранению, подчеркнул Михаил Ведерников.

«На региональном и федеральном уровнях проводится колоссальная работа. Активную деятельность на сегодняшний день ведёт созданная в феврале 2019 года по поручению Президента РФ автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия». Большую помощь в работе АНО оказывает Министерство культуры РФ», — отметил он.

Организация уже проводит научно-исследовательские и изыскательные работы в Снетогорском монастыре, по целому ряду объектов Псково-Печерского монастыря, Стефановской церкви Спасо-Мирожского монастыря, Анастасиевской часовне в Пскове.

Псковская область стала участником проекта Министерства культуры России и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России», в рамках которого были отреставрированы и открыты Варлаамовский угол и Двор Постникова. С ноября 2018 года реализуется подпроект «Музейный квартал», по которому продолжаются реставрационные работы Дома Ксёндза, Художественно-ремесленной школы имени Н. Фан-дер-Флита и Поганкиных палат.