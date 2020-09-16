Представитель пенсионного фонда Псковской области посетила исправительную колонию

17:52, 16 сентября 2020, ПАИ

Представитель пенсионного фонда Псковской области посетила пенсионеров и инвалидов, содержащихся в исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Заместитель руководителя клиентской службы пенсионного фонда в городе Пскове и Псковском районе Людмила Павлова посетила пенсионеров и инвалидов, получающих различные социальные выплаты. Она разъяснила формулу расчета пенсии в баллах и рассказала о новых возможностях увеличения размера пенсии. Осужденные смогли задать интересующие их вопросы и получить на них квалифицированные ответы.

Встреча прошла в строгом соответствии соблюдения необходимых мер профилактики распространения COVID-19. Рассадка осужденных осуществлялась с соблюдением социальной дистанции. Кроме того, заключенные прошли обработку рук дезинфицирующим составом и были обеспечены одноразовыми медицинскими масками.

После мероприятия была организована рабочая встреча заинтересованных служб учреждения с сотрудником пенсионного фонда, в ходе которого были определены направления взаимовыгодного сотрудничества.

«Мы очень ценим формат подобных встреч. Живое общение, проведенное специалистом пенсионной службы, позволяет четко и профессионально оказать осужденным точечную информационную и правовую помощь в таком сложном вопросе, как пенсионное начисление», - отметил заместитель начальника учреждения Павел Михайлов.