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Общество

Рацию подарил пскович поисковому отряду «Лиза Алерт»

Фото: "Лиза Алерт".

Житель Псковской области подарил поисковому отряду «Лиза Алерт» двухдиапазонную рацию. Об этом сообщается в группе регионального отделения отряда в соцсети «ВКонтакте».

«Во время проведения поисково-спасательных работ дорога каждая секунда. Мобильная связь не всегда доступна, и тогда на помощь приходит радиосвязь. Благодаря рациям мы можем почти мгновенно передавать важные, короткие сообщения, не отвлекаясь на дисплей. Также радиосвязь позволяет передавать информацию всем поисковым группам одновременно, координируя между собой их действия», - отметили добровольцы.

По словам представителей отряда, подарок неравнодушного псковича покроет основные потребности отряда. Кроме того, он передал поисковикам высокочастотный антенный кабель.

«Этот подарок невероятно ценен для отряда, и мы верим, что он поможет спасти не одну жизнь», - говорится в сообщении.

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