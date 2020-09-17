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Общество

Поджог стал причиной пожара в наркологической клинике Красноярска

 

Пожар в наркологической клинике в Красноярске, где погибли четыре человека, произошел по причине поджога, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. 

«Установлено, что причиной возгорания стал поджог. Следователи в ходе просмотра видео, изъятого с камер внутреннего наблюдения, установили, что один из пациентов поджигает предметы интерьера, в результате чего происходит быстрое распространение огня по палате. В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а» и «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)», -  написано  в сообщении. 

Среди погибших во время пожара поджигателя не обнаружили. В настоящее время устанавливается лицо, совершившее поджог. 

Напомним, что пожар в клинике произошел в ночь на среду. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В качестве нарушителя задержан директор учреждения.

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