Победительницей регионального этапа конкурса «Учитель года России – 2020» стала педагог псковской школы № 2

19:25, 17 сентября 2020, ПАИ

17 сентября в Пскове подвели итоги региональных этапов конкурсов «Учитель года России – 2020» и «Педагог-психолог России – 2020». В торжественной церемонии награждения победителей приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вице-губернатор во время выступления перед участниками конкурсов и гостями мероприятия поздравила педагогов с достижением таких высоких результатов, а также поблагодарила специалистов за их неустанный труд на благо подрастающего поколения. «Я ничуть не сомневаюсь, что псковские учителя были, есть и будут лучшими», – отметила вице-губернатор.

В региональном этапе конкурса «Учитель Года России – 2020» приняли участие девять педагогов, которые были выбраны из 16 специалистов по итогам заочных отборочных туров. География отборочного этапа включала в себя Псков, Великие Луки, Бежаницкий, Невельский, Струго-Красненский, Красногородский, Палкинский, Псковский и Порховский районы.

По решению жюри третье место было присвоено учителю географии и биологии средней общеобразовательной школы № 17 Великих Лук Юлии Зайцевой. Второе место заняла Светлана Каленникова, педагог иностранного языка Писковской средней общеобразовательной школы. Победителем стала Анастасия Димитриева, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 2 Пскова.

В региональном этапе конкурса «Педагог-психолог России – 2020» приняли участие 8 специалистов из Пскова, Великих Лук, Бежаницкого, Невельского, Струго-Красненского, Красногородского, Палкинского, Псковского и Порховского районов. Перед церемонией награждения к участникам обратился Александр Седунов. Он подчеркнул, оценивая новые подходы к проведению конкурса, что дистанционный формат не помешал участникам показать высокий профессиональный уровень и поделиться уникальными методическими разработками.

Третье место решением жюри регионального этапа конкурса присуждено педагогу-психологу детского центра «Надежда» из Пскова Ксении Рябовой. Второе место заняла педагог-психолог детского сада № 5 «Академия детства» областной столицы Анастасия Дворниченко. Победителем регионального этапа конкурса «Педагог-психолог России – 2020» стал специалист Псковского политехнического колледжа Дмитрий Куракин.

Остальные конкурсанты получили ценные подарки от региональной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ и партнёров конкурса.

Победители региональных этапов будут представлять Псковскую область на всероссийском конкурсе «Учитель года России – 2020» и «Педагог-психолог России – 2020».