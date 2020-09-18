Дистанционный режим стоит воспринимать как крайнюю меру – Михаил Ведерников

14:21, 18 сентября 2020, ПАИ

Дистанционный режим обучения стоит воспринимать как крайнюю меру, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба в пятницу, 18 сентября.

«Дистанционный режим обучения стоит воспринимать как крайнюю меру, когда у Роспотребнадзора имеются объективные опасения насчёт дальнейшего распространения заболевания. В остальных случаях достаточно ограничиться стандартными профилактическими мероприятиями», - отметил Михаил Ведерников.

Комментируя закрытие на профилактику Великолукской академии физической культуры, губернатор отметил, что можно понять беспокойство руководства о здоровье своих учеников, но призвал согласовывать переход учебных заведений на дистанционное обучение с главным санитарным врачом.

В Великих Луках закрылась Великолукская государственная академия физической культуры и спорта. Коронавирус подтвердился у преподавателя и двух студентов. Учебное заведение самостоятельно приняло решение перейти на дистанционное обучение с 18 сентября по 2 октября.