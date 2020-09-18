Месхиев призвал региональный Роспотребнадзор отменить шахматную рассадку в залах

15:58, 18 сентября 2020, ПАИ

Художественный руководитель Псковского театра имени А. С. Пушкина, кинорежиссер Дмитрий Месхиев призвал региональный Роспотребнадзор отменить в Псковской области шахматную рассадку на мероприятиях. Об этом Месхиев заявил на пресс-конференции 18 сентября.

Худрук театра подчеркнул, что подобную рассадку уже отменили в Санкт-Петербурге. Для него стало загадкой, почему в самолетах, к примеру, и электричках люди могут сидеть как обычно, а в зале театра — нет. Месхиев подчеркнул, что, в случае отмены шахматной рассадки в понедельник, организаторы Пушкинского фестиваля пригласят псковичей на спектакли бесплатно.

Рассказывая о фестивале, Месхиев отметил, что из-за пандемии он был разделен на две программы: первая прошла онлайн «с большим успехом», как отметил худрук театра, ее посмотрели более 65 тысяч раз. Месхиев не видит «большой проблемы» в том, что вторая программа была перенесена на сентябрь: «Главное, что он состоялся».

«Это одна из сильнейших программ фестиваля за последние несколько лет. Как-то так волею судьбы получилось, что программа очень сильная, очень сильные режиссеры и очень хорошие спектакли. Все они пройдут на большой сцене», - резюмировал Месхиев.