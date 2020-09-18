0
18:48
Псковичка выиграла грант в 590 тысяч рублей на форуме «Таврида»
18:28
Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области
17:44
Публикуем эксклюзивные фото с места расстрела машины фотофиксации в Порховском районе
17:03
Ремонт дорог и начало отопительного сезона в Пскове — ПАИ-live с Александром Братчиковым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
16:47
Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение
16:38
Хулиганское «Слово о полку Игореве» покажут на Пушкинском театральном фестивале
16:26
Ольгинская гимназия начала набор дошкольников на курс «Подготовка к школе»
Еще новости
Общество

Хулиганское «Слово о полку Игореве» покажут на Пушкинском театральном фестивале

"Слово о полку Игореве". Фото: drampush.ru.

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев призвал публику Пушкинского театрального фестиваля обратить внимание не только на аншлаговые спектакли «Лавр» и «Вертинский», но и на другие, не менее интересные.

«У меня было искреннее ощущение, что будет давка возле театра во время спектакля «Слово о полку Игореве». Это хулиганский спектакль, веселый, чрезвычайно интересный», - сказал на пресс-конференции 18 сентября худрук театра.

Пушкинский театральный фестиваль стартует 20 сентября, на два спектакля билеты проданы уже полностью: на «Лавр» театра «На Литейном» и на «Село Степанчиково и его обитатели» Псковского театра драмы. Далее в лидерах «Вертинский. Русский Пьеро» (Александринский театр) и «Магадан / Кабаре» (Московский театр «ОКОЛО дома Станиславского»).

Дмитрий Месхиев убежден, что в данном случае люди посмотрели на название, но не обратили внимание на то, какие гениальные режиссеры везут свои спектакли в Псков.

В числе других дирекция театра отметила спектакль «О рыбаке и рыбке», который привезет театр кукол Республики Карелии, подчеркнув, что это не традиционный театр кукол с актерами за ширмой, а новый театр кукол, театр для взрослых.

Программу XXVII Пушкинского театрального фестиваля можно посмотреть на сайте. В ней также значатся бесплатные творческие встречи и лекции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Псковичка выиграла грант в 590 тысяч рублей на форуме «Таврида»
18 сентября 2020
Псковичка выиграла грант в 590 тысяч рублей на форуме «Таврида»
Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области
18 сентября 2020
Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области
Публикуем эксклюзивные фото с места расстрела машины фотофиксации в Порховском районе
18 сентября 2020
Публикуем эксклюзивные фото с места расстрела машины фотофиксации в Порховском районе
Ремонт дорог и начало отопительного сезона в Пскове — ПАИ-live с Александром Братчиковым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
18 сентября 2020
Ремонт дорог и начало отопительного сезона в Пскове — ПАИ-live с Александром Братчиковым (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение
18 сентября 2020
Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение
Хулиганское «Слово о полку Игореве» покажут на Пушкинском театральном фестивале
18 сентября 2020
Хулиганское «Слово о полку Игореве» покажут на Пушкинском театральном фестивале
Ольгинская гимназия начала набор дошкольников на курс «Подготовка к школе»
18 сентября 2020
Ольгинская гимназия начала набор дошкольников на курс «Подготовка к школе»
Александр Братчиков станет гостем ПАИ-live
18 сентября 2020
Александр Братчиков станет гостем ПАИ-live

Идет загрузка...