Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение
Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Решение об этом было принято на сессии Палкинского районного Собрания в пятницу, 18 сентября.
Депутаты вынесли главе муниципалитета предупреждение о недопустимости нарушения антикоррупционного законодательства. За это решение проголосовали 9 депутатов, 3 против.
Отметим, что вопрос о снятии с главы района полномочий на сессию не выносился и не рассматривался.