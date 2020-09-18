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Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение

Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Решение об этом было принято на сессии Палкинского районного Собрания  в пятницу, 18 сентября.

Депутаты вынесли главе муниципалитета предупреждение о недопустимости нарушения антикоррупционного законодательства. За это решение проголосовали 9 депутатов, 3 против. 

Отметим, что вопрос о снятии с главы района полномочий на сессию не выносился и не рассматривался.

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