Скейт-парк хотят сделать в одном из скверов Пскова

20:37, 18 сентября 2020, ПАИ

Скейт-парк хотят сделать в сквере на пересечении улиц Алмазной и Поземского в Пскове. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире ПАИ-live 18 сентября.

По его словам, в рамках проекта капитального ремонта Троицкого моста сквер у заправки «Лукойл» на пересечении улиц Поземского и Алмазной будет реконструирован. Здесь планируется обустроить скейт-парк, уточнил сити-менеджер.

Александр Братчиков также отметил, что в рамках проекта реконструкции Троицкого моста планируется расширить мост до четырёх полос.

«Мост требует капитального ремонта. Это понимает и губернатор, и на федеральном уровне. Но это перспектива ближайшего будущего – два-три года, максимум пять. Проект уже прошёл госэкспертизу, есть понимание и стоимости проекта», – заключил Александр Братчиков.