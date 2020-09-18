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Общество

Живую изгородь высадят на разделительной полосе на улице Индустриальной

Фото Андрея Степанова

Живую изгородь высадят на разделительной полосе на улице Индустриальной, заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире ПАИ-live 18 сентября.

«На улице Индустриальной на разделительной полосе между пешеходной дорожкой и проезжей частью вместо забора будет живая изгородь», – отметил глава администрации.

По словам Александра Братчикова, в этом году на территории города Пскова в рамках благоустройства было посажено около 1 000 деревьев, большая часть которых высажена на улицах Юности, Инженерной, в сквере Искусств на Четырёх углах, в дендропарке, на стадионе «Машиностроитель». 

 

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