0
11:32
Михаил Ведерников: Несмотря на ситуацию с COVID-19, явка на выборах была высокой
16:47
Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение
22:46
Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за обратную связь
13:44
Два года назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
12:40
#Опросник ПАИ: Псковичи назвали достижения Михаила Ведерникова за два года работы
11:47
Андрей Исаев рассказал о социальных приоритетах законодательной работы «Единой России» в осеннюю сессию
11:29
Как Владимир Путин в Псковской области новый медцентр открывал - неизвестные подробности
Еще новости
Политика

Михаил Ведерников: Несмотря на ситуацию с COVID-19, явка на выборах была высокой

«Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, явка на муниципальных выборах была достаточно высокой. Только впервые голосующих граждан было зарегистрировано более 2 тысяч человек», – написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

Губернатор выразил благодарность каждому, кто пришёл «высказать свою позицию и выполнить гражданский долг». 

По его словам, из 1 149 депутатских мандатов замещено 1 146. Результаты выборов главы Себежского района подтвердили доверие жителей к действующей власти – Леонид Курсенков набрал 3 078 голосов, подчеркнул Ведерников. 

«Кандидаты «Единой России» одержали уверенную победу как в регионе, так и по всей стране. Уверен, эффективной работой и сплочённой командой мы сможем многое!» – резюмировал глава региона. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников: Несмотря на ситуацию с COVID-19, явка на выборах была высокой
19 сентября 2020
Михаил Ведерников: Несмотря на ситуацию с COVID-19, явка на выборах была высокой
Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение
18 сентября 2020
Глава Палкинского района Евгений Седов получил предупреждение
Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за обратную связь
17 сентября 2020
Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за обратную связь
Два года назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
17 сентября 2020
Два года назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
#Опросник ПАИ: Псковичи назвали достижения Михаила Ведерникова за два года работы
17 сентября 2020
#Опросник ПАИ: Псковичи назвали достижения Михаила Ведерникова за два года работы
Андрей Исаев рассказал о социальных приоритетах законодательной работы «Единой России» в осеннюю сессию
17 сентября 2020
Андрей Исаев рассказал о социальных приоритетах законодательной работы «Единой России» в осеннюю сессию
Как Владимир Путин в Псковской области новый медцентр открывал - неизвестные подробности
16 сентября 2020
Как Владимир Путин в Псковской области новый медцентр открывал - неизвестные подробности
Константин Костин: Результаты выборов указывают на то, что «Единая Россия» возьмет в Госдуме большинство
16 сентября 2020
Константин Костин: Результаты выборов указывают на то, что «Единая Россия» возьмет в Госдуме большинство

Идет загрузка...