Михаил Ведерников: Несмотря на ситуацию с COVID-19, явка на выборах была высокой

11:32, 19 сентября 2020, ПАИ

«Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, явка на муниципальных выборах была достаточно высокой. Только впервые голосующих граждан было зарегистрировано более 2 тысяч человек», – написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

Губернатор выразил благодарность каждому, кто пришёл «высказать свою позицию и выполнить гражданский долг».

По его словам, из 1 149 депутатских мандатов замещено 1 146. Результаты выборов главы Себежского района подтвердили доверие жителей к действующей власти – Леонид Курсенков набрал 3 078 голосов, подчеркнул Ведерников.

«Кандидаты «Единой России» одержали уверенную победу как в регионе, так и по всей стране. Уверен, эффективной работой и сплочённой командой мы сможем многое!» – резюмировал глава региона.