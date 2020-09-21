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Общество

Входную дверь квартиры подожгли на улице Рокоссовского в Пскове

Входную дверь квартиры подожгли неизвестные на улице Рокоссовского, 20, в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошёл 18 сентября в 14:22. Огонь повредил металлическую дверь, его потушили до прибытия пожарных. Причина пожара – поджог.

Также в этот день в 9:45 на улице Юбилейной, 64, в трёхкомнатной квартире в комнате огонь повредил постельные принадлежности и диван, закопчена квартира. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Кроме того, в 11:40 на улице Ленина в Пушкинских Горах из-за короткого замыкания электропроводки сгорел квадроцикл.

Помимо этого, в 12:04 в деревне Брудово Порховского района сгорел жилой дом. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и шесть человек. Сотрудники МЧС спасли от огня соседний жилой дом. Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Ещё один пожар случился в 12:49 на улице Мира в Усвятах. В жилом доме из-за неосторожного обращения с огнём сгорели постельные принадлежности.

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