В Пскове во время сделки покупатель украл у продавца телефон

10:35, 21 сентября 2020, ПАИ

В Пскове во время сделки покупатель украл у продавца телефон, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города.

Обвиняемый нашел объявление на сайте «Авито» о продаже телефона и решил позвонить продавцу. Встретившись в условленном месте, мужчина решил похитить телефон за 10 тысяч рублей. Сделав вид, что пытается перевести деньги через «Сбербанк онлайн», мужчина убежал от продавца, не заплатив за товар.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Похитителю грозит 4 года тюрьмы.