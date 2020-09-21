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В Пскове во время сделки покупатель украл у продавца телефон

В Пскове во время сделки покупатель украл у продавца телефон, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города.

Обвиняемый нашел объявление на сайте «Авито» о продаже телефона и решил позвонить продавцу. Встретившись в условленном месте, мужчина решил похитить телефон за 10 тысяч рублей. Сделав вид, что пытается перевести деньги через «Сбербанк онлайн», мужчина убежал от продавца, не заплатив за товар.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Похитителю грозит 4 года тюрьмы.

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