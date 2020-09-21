Онищенко объяснил, в чем опасность четырехдневной недели

12:10, 21 сентября 2020, ПАИ

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил, в чём опасность четырехдневной недели, сообщает РИА Новости.

По мнению депутата, такая инициатива будет только стимулировать рост алкоголизма среди населения, поскольку в стране недостаточно развита индустрия отдыха.

«Это вредно, с одной точки зрения, потому что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», - отметил Онищенко.

Он добавил, что в России нет предпосылок для отдыха вне дома, многие россияне будут просто «лежать на диване».

Также Геннадий Онищенко высказал мнение, что переход на укороченную рабочую неделю невозможен из-за текущей экономической ситуации.