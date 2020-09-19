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Политика

Александр Козловский поблагодарил избирателей за поддержку и доверие

На выборах в Псковской области 958 из 1 150 мандатов взяли кандидаты «Единой России». Таковы окончательные результаты Единого дня голосования в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

«Итоги выборов в нашем регионе, как и в целом по стране, демонстрируют убедительную поддержку партии со стороны избирателей и сохранение за «Единой Россией» ее лидерских позиций на всех уровнях власти», – подчеркнул секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Александр Козловский.

Он поблагодарил избирателей Псковской области за поддержку и доверие, а также интерес к выборам. Теперь партийцам предстоит обновленной командой уже в ближайшее время оправдать ожидания людей, которые проголосовали за «Единую Россию».

«Успех партии заключается не в победах «от выборов к выборам», а в ежедневной работе и коммуникации с избирателями», – заключил Александр Козловский.

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