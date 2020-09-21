8,6 млн выделят великолукскому театру по партпроекту ЕР

15:37, 21 сентября 2020, ПАИ

В Великолукском драматическом театре состоялась премьера спектакля «С любовью не шутят» по пьесе Педро Кальдерона де ла Барка, постановку создали при поддержке партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе реготделения партии.

Режиссер спектакля – Анна Потапова, художник-постановщик – Галина Антоненкова.

«"С любовью не шутят" - современная постановка, в которой предусмотрены минимализм в декорациях и костюмах. Персонажи в поисках любви будто находятся в темной комнате, ищут друг друга на ощупь. Шквал интриг, ухищрений, подвигов и безрассудств, музыки и танцев, запах апельсинов, выразительная игра актеров - все это погружает в мир под названием «Любовь». В романтических коллизиях и комедийных положениях героям предстоит понять себя и выбрать свою судьбу», - рассказали в пресс-службе.

В 2020 году по федеральному партийному проекту «Культура малой Родины» на постановку семи спектаклей Великолукскому драматическому театру выделят 8 млн 658 тыс. рублей. Кроме того, 797,7 тыс. рублей направят на техническое оснащение, театр запланировал приобрести 140 ламп для световых приборов.