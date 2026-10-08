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Общество

День работников дополнительного образования празднуют в России

День работников дополнительного образования сегодня, 8 октября, в России отмечают все преподаватели, тренеры, наставники, педагоги-организаторы, методисты, работающие в сфере допобразования. Его главная цель – способствовать поднятию престижа профессии педагога дополнительного образования, привлечению молодых кадров в столь важную сферу образования, пишет портал calend.ru.

Фото: ПАИ

В современном обществе дополнительное образование – одна из важнейших составляющих всей российской образовательной среды. Ведь без него невозможно полноценное воспитание и развитие ребёнка. Если школа даёт знания, то система допобразования обеспечивает развитие интересов детей. Педагоги данной сферы учат детей петь, танцевать, конструировать, приобщают к художественному творчеству, спорту и здоровому образу жизни, первым научным и техническим исследованиям, познанию нового, воспитывают любовь к окружающему миру, помогают определиться с будущей профессией.

Педагоги допобразования являются не просто учителями, но и наставниками, которые помогают детям ставить цели и достигать результата, найти правильные ориентиры в жизни и раскрыть свои таланты.

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