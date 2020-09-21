Депутат Госдумы Александр Козловский стал гостем ПАИ-live

16:30, 21 сентября 2020, ПАИ

«Единая Россия» успешно выступила на осенних выборах не только в Псковской области, но и по всей России. Однако впереди непростые выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание. При этом пока нет окончательной ясности по дате дня голосования в парламент страны, а в Псковской области еще не определена новая нарезка тринадцати одномандатных округов.

Тем не менее политические партии уже готовятся к предстоящим предвыборным баталиям. О диспозиции на общественно-политическом пространстве, первоочередных целях и задачах единороссов говорим в прямом эфире ПАИ-live на сайте Псковского агентства информации с депутатом Государсьвенной Думы, секретарем регионального отделения партиии «Единая Россия» Алесандром Козловским.