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Информацию из Telegram-каналов надо делить на три – Александр Козловский

Фото: Дарья Хваткова.

Депутат Госдумы Александр Козловский считает, что к информации из Telegram-каналов нужно относиться внимательно и осторожно или вообще не принимать ее во внимание. Об этом он заявил в эфире ПАИ-live 21 сентября.

«Что касается Telegram-каналов, то здесь надо делить на три полученную информацию или вообще не принимать ее во внимание. Многие Telegram-каналы пытаются делать прогнозы, долгие годы говорят, например, об отставке человека, а затем этот человек переходит на другую должность, и они заявляют, что якобы они это предсказали», – сказал гость эфира.

Александр Козловский также отметил, что некоторые Telegram-каналы и вовсе откровенно распространяют фейки. «Поэтому здесь я очень аккуратно смотрел бы на то, что вещают Telegram-каналы», - заметил депутат.

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