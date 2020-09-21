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Политика

Александр Козловский не поддерживает перенос выборов в Госдуму на весну

Фото ПАИ.

Депутат Государственной Думы, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Александр Козловский против проведения досрочных выборов в Госдуму весной 2021 года. Об этом он заявил в эфире ПАИ-live 21 сентября.

«Я считаю, что единый день голосования осенью – хорошая дата, есть возможность пообщаться с избирателями, делать, например, это зимой сложнее. Даже сейчас в условиях пандемии тяжело собирать людей в помещениях, а мы еще пока не вышли из ограничительных мер полностью ни в одном регионе. Избирательная кампания в конце лета выгодна для всех партий, для всех кандидатов, которые хотят поучаствовать в этой избирательной кампании. Я не хотел бы, чтобы дата единого дня голосования менялась», - пояснил Александр Козловский.

Он отметил, что партия готовится  к осенним выборам и у нее целый год подготовки, но надо учитывать, что из-за пандемии коронавируса может все измениться.

«Год назад мы думать не думали, что пандемия поменяет не только нашу страну, а весь мир», - сказал он.

При этом Александр Козловский высказал мнение, что  «Единая Россия» – одна из немногих партий, единственная политическая сила, которая может мобилизоваться в любой момент.

«Если будет определена другая дата выборов в Госдуму, например на весну, то я с полной уверенностью говорю, что мы мобилизуемся, в том числе Псковское региональное отделение», - заключил спикер.

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